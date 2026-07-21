Savona | sequestrati al porto di Vado Ligure 800 kg di cocaina purissima

Da lapresse.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al porto di Vado Ligure sono stati sequestrati 800 chili di cocaina purissima. L’operazione è stata condotta dai militari del Comando Provinciale di Savona con l’aiuto di altri enti. La droga, nascosta all’interno di un container, è stata individuata durante un controllo di routine. Il sequestro rappresenta uno dei più ingenti effettuati nella zona. Le indagini continuano per identificare i responsabili e chiarire i dettagli dello sbarco.

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Nuovo maxi sequestro di cocaina al porto di Vado Ligure, nel Savonese. I militari del Comando Provinciale di Savona, con la collaborazione dei colleghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova, ed unitamente ai funzionari del Sezione Antifrode dell’Ufficio ADM Liguria3 di Savona, hanno individuato un quantitativo complessivo di oltre 770 Kg di sostanza stupefacente che, a seguito di analisi speditiva effettuata al momento del controllo, è risultata essere cocaina purissima. L’ingente partita di droga era abilmente occultata fra decine di pallet di banane, all’interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell’Ecuador. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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