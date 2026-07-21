Nel porto di Vado Ligure sono stati sequestrati più di 770 chilogrammi di cocaina. L'operazione è stata condotta da militari del Comando Provinciale di Savona, con il supporto del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova e di funzionari della Sezione. L'intervento ha portato al sequestro della droga durante una attività di controllo e vigilanza nel porto. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità dell'operazione o sui soggetti coinvolti.

I militari del Comando Provinciale di Savona, con i colleghi del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Genova, e i funzionari della Sezione Antifrode dell'Ufficio Adm Liguria 3 di Savona, a poco tempo da un precedente sequestro della stessa natura hanno individuato nello scalo portuale di Vado Ligure un carico di 650 panetti contenenti oltre 770 Kg di cocaina. La droga era nascosta fra decine di pallet di banane, all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Questo ultimo sequestro di cocaina rappresenta una delle più rilevanti operazioni antidroga messe a segno negli ultimi anni nello scalo di Vado Ligure. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sequestrati oltre 770 kg di cocaina nel porto di Vado Ligure

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Sequestro record a Vado Ligure: 770 chili di cocaina nascosti tra i banani

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