Le autorità hanno sequestrato circa 800 chilogrammi di cocaina in un container refrigerato proveniente dall’Ecuador al porto di Vado Ligure. Il sequestro è stato effettuato da Guardia di Finanza e Dogane, che hanno individuato la droga tra pallet di banane. La cocaina, suddivisa in circa 650 panetti, risultava nascosta all’interno del container. L’operazione si inserisce in una serie di interventi contro il traffico di droga condotti nelle ultime settimane.

Nuovo maxi sequestro di cocaina al porto di Vado Ligure grazie alla collaborazione tra Guardia di Finanza e agenzia delle Dogane e monopoli (Adm). Intercettato un container refrigerato proveniente dall’Ecuador con quasi 800 chilogrammi di cocaina purissima (650 panetti), nascosti tra pallet di banane. È uno dei più ingenti sequestri degli ultimi anni nello scalo che arriva a poche settimane di distanza da un’analoga operazione che ha portato al sequestro di oltre tre quintali di cocaina purissima. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato alle organizzazioni criminali circa 250 milioni di euro. I militari del Comando provinciale di... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Savona.

© Ilsole24ore.com - Savona, nuova operazione antidroga da Guardia di Finanza e Dogane: 800 chili di cocaina sequestrata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incredibile sequestro in provincia Latina: 17,5 chili di cocaina pura. L’operazione della Guardia di FinanzaNella provincia di Latina, la Guardia di Finanza ha intercettato un veicolo lungo una delle principali strade che collegano con l’alto casertano.

Savona, da Guardia di finanza e Dogana maxi sequestro di oltre tre quintali di cocaina purissimaOltre tre quintali di cocaina purissima sono stati sequestrati dai militari del Comando provinciale di Savona con il supporto dei finanzieri del...