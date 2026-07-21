L'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri ha perso il padre, Amerigo, di 97 anni, scomparso lunedì sera. Amerigo era appassionato di ciclismo e amico di Bartali. La notizia ha suscitato cordoglio tra la società. Sarri ha espresso dolore per la perdita. La famiglia ha confermato la scomparsa. La salma sarà cremata e le esequie si terranno in forma privata. La società ha inviato condoglianze.

Un gravissimo lutto ha colpito l'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri, che ha perso papà Amerigo di 97 anni, scomparso lunedì sera. "Atalanta BC esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Amerigo Sarri, papà di Maurizio Sarri - si legge nella nota del club bergamasco - Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l'Amministratore Delegato Luca Percassi, i dirigenti, lo staff tecnico, i calciatori, tutti i dipendenti ed i collaboratori del Club, si stringono con affetto a Mister Sarri e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore, porgendo le più sincere e sentite condoglianze. Alla famiglia Sarri giungano la vicinanza e l'abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Sarri piange papà Amerigo, grande appassionato di ciclismo e amico di Bartali. Il cordoglio dell'Atalanta

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