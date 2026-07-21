Dopo il rinvio causato dal maltempo, domani il centro di Lugo ospiterà un nuovo evento dei ’Mercoledì sotto le stelle’. La serata prevede attività di shopping all’aperto, spettacoli, animazione e iniziative associative. L’appuntamento si svolgerà come previsto, riprendendo le attività programmate. La manifestazione si svolge in via straordinaria, coinvolgendo commercianti, artisti e associazioni locali in un’atmosfera di intrattenimento e socialità.

Dopo lo stop forzato a causa del maltempo, domani il centro di Lugo si prepara a un nuovo appuntamento con i ’Mercoledì sotto le stelle’, una serata all’insegna dello shopping all’aperto, dello spettacolo, dell’animazione e dell’associazionismo. Come sempre la serata sarà aperta dai rioni della Contesa estense, che alle 20.30 sfileranno in parata per le vie del centro (sarà il turno del rione Madonna delle Stuoie), e chiuderanno alle 23. Lo spettacolo di punta, in programma alle 21 al monumento a Francesco Baracca, sarà ’I pattini prendono il volo. Viaggio intorno al mondo!’ a cura di Up&Down. All’interno del Pavaglione ci saranno le logge del gusto, con il ’Mercato del cibo giusto’ di Campagna amica e Coldiretti Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sarà un altro ’Mercoledì sotto le stelle’ a Lugo

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Dario Carotenuto M5S Mercoledì 06 Agosto 2025 ore 09:00 Su salari bassi, cancellazione rdc e adi

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