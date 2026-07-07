I ’Mercoledì sotto le stelle’ Da domani tante iniziative

Notizia in breve

Da domani riprendono nel centro storico di Lugo i ‘Mercoledì sotto le stelle’, con quattro appuntamenti previsti per l’8, 15, 22 e 29 luglio. L’evento è stato organizzato e coordinato dall’amministrazione locale e si svolgerà nelle serate di mercoledì. Le iniziative includono attività e intrattenimento programmati per coinvolgere i cittadini nel periodo estivo.