I ’Mercoledì sotto le stelle’ Da domani tante iniziative
Da domani riprendono nel centro storico di Lugo i ‘Mercoledì sotto le stelle’, con quattro appuntamenti previsti per l’8, 15, 22 e 29 luglio. L’evento è stato organizzato e coordinato dall’amministrazione locale e si svolgerà nelle serate di mercoledì. Le iniziative includono attività e intrattenimento programmati per coinvolgere i cittadini nel periodo estivo.
Tornano in centro storico a Lugo i ‘Mercoledì sotto le stelle’: quattro appuntamenti l’8, il 15, il 22 e il 29 luglio. L’iniziativa, coordinata dall’Amministrazione comunale, vedrà il diretto coinvolgimento di numerose realtà del territorio, tra associazioni sportive, di volontariato, comitati, rioni, operatori commerciali e cittadini, che animeranno le piazze e le vie principali con mercatini, attività e spettacoli. Il fulcro degli eventi per le famiglie sarà piazza Baracca. Sotto il monumento, il programma prevede il debutto domani con i corsi del Centro Studi Danza, seguito il 15 luglio dalle esibizioni acrobatiche della Ginnastica Artistica di Lugo, dedicate al volo per il centenario del Museo Baracca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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+ | In occasione dei Mercoledì sotto le stelle Mercoledì di luglio 20.30–22.30 Inoltre: Giovedì di agosto 20.30–22.30 (da settembre a maggio) Mercoledì 9.00–11.00 https://www.bassaromagnamia.it/poitofintrests/edicola/ facebook
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