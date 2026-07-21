Durante controlli a Sant’Antimo è stata trovata una fabbrica di circa mille metri quadrati, dedicata al confezionamento di abbigliamento, con tre zone usate come deposito di rifiuti. L’intera area è stata sequestrata. Quattro persone sono state denunciate per aver gestito un deposito illecito di rifiuti. La fabbrica e le aree di stoccaggio sono state sottoposte a sequestro.

Nel corso dei controlli è stata sequestrata un'area di circa mille metri quadrati, comprendente un'intera fabbrica per il confezionamento di abbigliamento e tre aree utilizzate come deposito di rifiuti. Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di 15mila euro di sanzioni per il mancato tracciamento dei rifiuti e di ulteriori 5mila euro di sanzioni amministrative. Nelle aree sequestrate gli operatori hanno rinvenuto materiali ferrosi, scarti di carrozzeria e numerosi pezzi di ricambio accatastati. In uno dei depositi sono stati inoltre scoperti grandi sacchi contenenti scarti tessili che, secondo quanto emerso dai controlli, sarebbero stati pronti per essere abbandonati lungo la strada. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Sant’Antimo, scoperta fabbrica con deposito illecito di rifiuti: quattro nei guai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Boltiere, scoperta dalla polizia una concessionaria abusiva per il deposito illecito di rifiutiIl 15 giugno, la Polizia Stradale di Bergamo e la polizia locale di Zingonia hanno scoperto a Boltiere una concessionaria che operava senza...

Rifiuti tessili pronti allo smaltimento illecito: sigilli ad azienda di Gricignano, nei guai titolareLe autorità hanno posto i sigilli a un’azienda a Gricignano, dove un capannone è stato trovato trasformato in un deposito abusivo di rifiuti tessili.

Sant' Antimo, scoperta fabbrica illegale fuochi d’artificio: denunciato 34enneLa Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo predisposti dalla Questura di Napoli per il contrasto alla produzione e al commercio illegali di pirotecnici, ha denunciato un 34enne ... ilmattino.it

Sant’Antimo, scoperta una fabbrica illegale di fuochi d’artificioLa Polizia ha denunciato un 34enne napoletano per detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti. In particolare, i Falchi della Squadra Mobile di Napoli e gli agenti della Polizia ... rainews.it