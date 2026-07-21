Un’indagine dell’Asl rileva che molti bambini consumano troppe merendine e bevande zuccherate, mentre introducono poco frutta e verdura. La ricerca ha coinvolto un campione di giovani tra i 6 e gli 11 anni, evidenziando una prevalenza di pasti poco equilibrati. La maggior parte dei genitori dichiara di non seguire regole precise sui pasti e di non monitorare l’alimentazione quotidiana dei figli. I risultati mostrano una scarsa aderenza alle raccomandazioni nutrizionali ufficiali.

Tempo di lettura: 4 minuti Diffondere stili di vita corretti fin da piccoli, a partire da quello che portiamo a tavola, si può. Con questo spirito, nel corso dell’anno scolastico appena terminato, l’ Asl Avellino ha condotto un’indagine sui bambini delle scuole primarie della provincia nell’ambito di “Sano oggi, forte domani ”, il progetto promosso dal Dipartimento di Prevenzione attraverso il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in linea con gli obiettivi del Piano Regionale della Prevenzione, volto a monitorare e analizzare nel dettaglio le abitudini alimentari e motorie dei nostri bambini. I dati sono stati raccolti grazie alla somministrazione di un questionario a 702 alunni di età compresa prevalentemente tra i 7 e i 10 anni, appartenenti a 29 plessi scolastici della provincia di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Sano oggi, forte domani!”: l’Asl fotografa le abitudini alimentari dei bambini

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