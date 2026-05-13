La merenda dei bambini | i consigli per un brack sano e genuino

In questo periodo di chiusura delle scuole a causa dell'emergenza coronavirus, i bambini trascorrono più tempo in casa tra compiti, giochi e momenti di svago davanti alla televisione. La merenda, che solitamente si consuma durante la giornata, assume un ruolo importante, e sono stati diffusi consigli per garantire ai più piccoli uno spuntino sano e genuino anche in questa fase.

Tutte le scuole sono chiuse a causa dell'emergenza coronavirus e i bambini restano a casa tra compiti e giochi passando però molto tempo anche davanti alla tv. Soprattutto in questi giorni in cui si conduce una vita sedentaria è importante curare l'alimentazione dei piccoli. Oggi vi parliamo.🔗 Leggi su Baritoday.it

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