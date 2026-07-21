Sanita’ | al Gemelli nasce percorso prevenzione ed educazione scientifica dedicato a giovani

È stato avviato un nuovo percorso al Policlinico Gemelli dedicato alla prevenzione e all’educazione scientifica per i giovani. L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sulla prevenzione delle malattie e a fornire loro strumenti per gestire meglio la propria salute. Il progetto si concentra sulla promozione di una maggiore consapevolezza e sulla partecipazione attiva dei giovani nel proprio percorso di cura e prevenzione.

Promuovere la prevenzione, sviluppare una maggiore consapevolezza scientifica e fornire ai giovani pazienti gli strumenti necessari per diventare protagonisti del proprio percorso di salute. Questi sono gli ambiziosi obiettivi di “Giovani per la Salute”, il nuovo progetto lanciato dalla Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, realizzato con il supporto non condizionante di Fondazione Pfizer. Un progetto innovativo per la salute dei giovani. L’iniziativa nasce dalla ferma convinzione che la salute non si costruisca esclusivamente attraverso le cure mediche, ma anche attraverso la conoscenza, la partecipazione attiva e l’educazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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