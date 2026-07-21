ARezzo, 21 luglio 2026 – Il 24 luglio la cerimonia istituzionale con Anpi Valdarno e il concerto di Alessio Lega. Un anniversario che quest’anno si intreccia con gli 80 anni della nascita dell’Italia repubblicana e democratica. San Giovanni Valdarno si appresta a celebrare l’82° anniversario della Liberazione, una delle ricorrenze più sentite e significative della storia cittadina. Era il 24 luglio 1944 quando le truppe alleate angloamericane, sostenute dall’azione della Resistenza partigiana, entrarono nella città di Masaccio ponendo fine all’occupazione nazifascista e aprendo una nuova stagione di libertà, democrazia e ricostruzione. A distanza di oltre ottant’anni, la comunità sangiovannese rinnova il proprio impegno nel custodire e tramandare la memoria di quei giorni e di quanti contribuirono alla liberazione del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Giovanni Valdarno celebra l’82° anniversario della Liberazione

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