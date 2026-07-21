di Tiziana Petrelli La Fiera di San Bartolomeo cambia senza cambiare percorso. Per l’edizione 2026, in programma dal 24 al 26 agosto, il Comune ha deciso di confermare il tracciato sperimentale adottato nel 2023, ma di alleggerirlo di 33 posteggi commerciali. A sparire saranno quelli collocati in piazzale Gerboni e nel parcheggio davanti al Pesce Azzurro, giudicati troppo lontani dal cuore della manifestazione e, soprattutto, poco appetibili per gli stessi ambulanti. La motivazione contenuta nella delibera di giunta è piuttosto esplicita: le aree sono considerate "marginali rispetto al percorso principale della manifestazione" e "scarsamente attrattive", come dimostrato dal "limitato interesse manifestato dagli operatori in sede di scelta dei posteggi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Bartolomeo, la fiera si restringe. Meno 33 posti per gli ambulanti

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San Bartolomeo, la fiera si restringe. Meno 33 posti per gli ambulantiIl Comune conferma il percorso sperimentale ma taglia le aree meno attrattive di piazzale Gerboni e del Pesce Azzurro. Gli spazi vuoti ospiteranno eventi culturali, artigianato e promozione turistica. ilrestodelcarlino.it

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