Sammaurock 2026 la musica torna a Villa Torlonia
A San Mauro Pascoli, la 23esima edizione di Sammaurock si svolge oggi e domani a Villa Torlonia, con una serie di performance musicali previste nel programma. La manifestazione si svolge nella location storica della Torre, che sarà aperta al pubblico durante l'evento. L'organizzazione ha confermato la presenza di diversi artisti e band locali e nazionali, con il fine di offrire un programma vario e coinvolgente.
A San Mauro Pascoli, con una ricca proposta musicale, Sammaurock torna per la sua 23esima edizione a Villa Torlonia. Oggi e domani, la Torre apre la sua corte a due serate di musica a ingresso libero, nel corso delle quali si alterneranno sopra e sotto il palco ben dieci band, differenti per genere, formazione, esperienza, accomunate da passione e credibilità artistica. Nel programma di oggi: Mille, Cucineremo Ciambelle, Quarto e il giovane rapper JJ Jona. Domani: Stereocoma, Verosimile; What I Know Well, Marco Kotov e l’headliner della serata El Partydo, la festosa formazione composta da Alberto ’Albi’ Cazzola, Francesco ’Checco’ Draicchio e Enrico ’Carota’ Roberto de Lo Stato Sociale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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