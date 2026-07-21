sammaurock 2026 la musica torna a villa torlonia

Notizia in breve

A San Mauro Pascoli, la 23esima edizione di Sammaurock si svolge oggi e domani a Villa Torlonia, con una serie di performance musicali previste nel programma. La manifestazione si svolge nella location storica della Torre, che sarà aperta al pubblico durante l'evento. L'organizzazione ha confermato la presenza di diversi artisti e band locali e nazionali, con il fine di offrire un programma vario e coinvolgente.