Il linguaggio del cuore trionfa a Villa Torlonia

A Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli, si è tenuto il primo Premio Poesia del Rubicone dedicato ai giovani. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti che hanno presentato le loro composizioni incentrate sui temi del cuore e delle emozioni. La giornata ha offerto un’occasione per mettere in mostra i talenti emergenti nel campo della poesia e per condividere le proprie sensazioni attraverso le parole. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e ha richiamato un pubblico vario.

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A Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli, si è svolto il 1° Premio Poesia del Rubicone riservato ai giovani. Il concorso promosso dal Lions club del Rubicone si pone in una linea di continuità con le edizioni precedenti anche se evidenzia una connotazione nuova e assolutamente giovane: giovani i concorrenti, giovane e versatile l’organizzazione che è stata affidata ai Lions del Rubicone. "Il Premio – ha detto il presidente Michele Fabbri – vuole dare voce ai nostri ragazzi e dialogare con loro, attraverso la poesia, ovvero il linguaggio del cuore e della fantasia, dell’immaginazione e della creazione artistica. Dare voce ai nostri ragazzi significa interpretare in modo giusto il senso di un premio letterario, nella prospettiva di costruire una linea di continuità tra vecchie e nuove generazioni, tra il passato, presente e futuro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il linguaggio del cuore trionfa a Villa Torlonia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento FrankenBierFest alla Limonaia di Villa TorloniaTorna a Roma il FrankenBierFest: dal 10 al 12 aprile, la Limonaia di Villa Torlonia ospita l’evento cult dedicato ai microbirrifici della Franconia. Leggi anche: L’emblema della Repubblica tra arte e storia a Villa Torlonia