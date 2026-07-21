Un turista israeliano di 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver saltato da circa 20 metri di altezza dagli scogli vicino al ponte del Ciolo, nel Salento. L’incidente è avvenuto a Gagliano del Capo mentre il giovane si tuffava durante una vacanza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Le forze dell’ordine stanno verificando le circostanze del tuffo.

Un turista israeliano di 18 anni, in vacanza nel Salento, è rimasto gravemente ferito tuffandosi dagli scogli che costeggiano il ponte del Ciolo a Gagliano del Capo, da un'altezza di circa 20 metri. Nell'impatto con l'acqua, ha perso i sensi. Soccorso dai bagnanti, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha portato in ambulanza in codice rosso all'ospedale Dea Fazzi di Lecce. Il 18enne ha riportato ferite alla testa e in varie parti del corpo. Il giovane, che si trovava insieme a due amici, si è tuffato ignorando i divieti presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto e i carabinieri. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Salento, si tuffa dagli scogli a Ponte del Ciolo: grave turista israeliano di 18 anni. Il lancio da 20 metri di altezza

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