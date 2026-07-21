Salento si tuffa dagli scogli a Ponte del Ciolo | grave turista israeliano di 18 anni Il lancio da 20 metri di altezza
Un turista israeliano di 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver saltato da circa 20 metri di altezza dagli scogli vicino al ponte del Ciolo, nel Salento. L’incidente è avvenuto a Gagliano del Capo mentre il giovane si tuffava durante una vacanza. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ragazzo in ospedale. Le forze dell’ordine stanno verificando le circostanze del tuffo.
Un turista israeliano di 18 anni, in vacanza nel Salento, è rimasto gravemente ferito tuffandosi dagli scogli che costeggiano il ponte del Ciolo a Gagliano del Capo, da un'altezza di circa 20 metri. Nell'impatto con l'acqua, ha perso i sensi. Soccorso dai bagnanti, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, che lo ha portato in ambulanza in codice rosso all'ospedale Dea Fazzi di Lecce. Il 18enne ha riportato ferite alla testa e in varie parti del corpo. Il giovane, che si trovava insieme a due amici, si è tuffato ignorando i divieti presenti nella zona. Sul posto sono intervenuti la capitaneria di porto e i carabinieri. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it
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Un turista israeliano di 18 anni è ricoverato in codice rosso a Lecce dopo essersi tuffato dagli scogli del Ponte del Ciolo (Gagliano del Capo) da un'altezza di 20 metri facebook
Si tuffa dagli scogli del ponte del Ciolo, grave turista 18enneIl giovane israeliano ha perso i sensi nell'impatto con l'acqua e ha riportato ferite anche alla testa dopo un volo di 20 metri ... rainews.it