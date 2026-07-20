Paura al Ciolo si tuffa da uno scoglio di 30 metri e sbatte contro l?acqua | turista 18enne in gravi condizioni

Un turista di 18 anni si è tuffato da uno scoglio alto circa 30 metri al Ciolo. Durante il tuffo, ha battuto con testa e torace sull’acqua, rimanendo ferito e trasportato in ospedale in condizioni gravi. La scena ha provocato momenti di apprensione tra i presenti.

Si tuffa da uno scoglio del Ciolo ma batte con testa e torace sull'acqua e finisce in ospedale in gravi condizioni. Momenti di grande paura nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio, a Gagliano del Capo (Lecce): un turista 18enne di nazionalità israeliana è rimasto gravemente ferito dopo essersi tuffato da uno scoglio alto circa 30 metri sul livello del mare proprio sotto al ponte di località Ciolo. L'impatto con l'acqua, però, ha rischiato di essergli fatale. Tutto è avvenuto intorno alle 15.30. Il ragazzo si trovava in compagnia di due amici suoi connazionali nei pressi del ponte quando, nonostante i divieti che vietano i tuffi dalla struttura e dalla scogliera sottostante per motivi di sicurezza, ha deciso di lanciarsi in mare. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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