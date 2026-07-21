Salati freddi enigmatici e minimali | i profumi salati sono le fragranze più chic di stagione
I profumi salati, distinti dalle fragranze marine, sono tra le creazioni più apprezzate della profumeria di nicchia. Si caratterizzano per note salate, fredde, enigmatiche e minimali, e sono considerate tra le più chic della stagione. A un primo ascolto, possono sembrare simili alle fragranze marine, ma in realtà rappresentano universi olfattivi molto diversi. Queste composizioni sono spesso salate e fredde, con un carattere minimalista e misterioso.
I profumi salati sono tra le creazioni più apprezzate della profumeria di nicchia. E attenzione a non confonderli con le classiche fragranze marine: se a un naso poco allenato possono sembrare simili, in realtà raccontano due universi olfattivi molto diversi. Le fragranze marine evocano il mare, la brezza e l’atmosfera delle vacanze. Quelle salate, invece, ricreano una sensazione più intima e materica: l’odore del sale che rimane sulla pelle dopo un bagno in mare, quando l’acqua si è asciugata e resta solo quella scia minerale, luminosa e leggermente calda. Un istante preciso trasformato in profumo, capace di restituire un’impressione olfattiva completamente diversa. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Mutui più salati, stangata per le famiglie: «Rincari anche oltre i 2mila euro l’anno»
Scontrini più salati, carrelli più leggeri: il paradosso di aprileA aprile, i volumi di acquisto alimentari sono diminuiti, mentre i ricavi sono aumentati.