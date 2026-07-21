Salati freddi enigmatici e minimali | i profumi salati sono le fragranze più chic di stagione

Notizia in breve

I profumi salati, distinti dalle fragranze marine, sono tra le creazioni più apprezzate della profumeria di nicchia. Si caratterizzano per note salate, fredde, enigmatiche e minimali, e sono considerate tra le più chic della stagione. A un primo ascolto, possono sembrare simili alle fragranze marine, ma in realtà rappresentano universi olfattivi molto diversi. Queste composizioni sono spesso salate e fredde, con un carattere minimalista e misterioso.