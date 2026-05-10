Silent Night stasera su Rai 4 | trama e cast del film d' azione diretto da John Woo
Questa sera Rai 4 propone "Silent Night", il thriller d'azione diretto da John Woo. Un film intenso e quasi totalmente privo di dialoghi parlati con Joel Kinnaman protagonista di una violenta storia di vendetta. Questa sera, domenica 10 maggio alle 21:20, Rai 4 (canale 21) trasmette in prima visione una delle sfide cinematografiche più audaci degli ultimi anni: Silent Night - Il silenzio della vendetta. Il film segna il grande ritorno al cinema d'azione americano del maestro John Woo, il regista di FaceOff e The Killer, che qui decide di eliminare quasi totalmente i dialoghi per lasciare spazio alla pura potenza visiva. La Trama: Una vendetta senza parole Il film racconta la storia di Brian Godlock, un uomo distrutto da una tragedia familiare avvenuta la notte di Natale.🔗 Leggi su Movieplayer.it
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