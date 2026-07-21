Ryan Crouser si opera | il primatista mondiale si ferma scossone nel getto del peso Fabbri è n1 del mondo

Ryan Crouser dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al gomito destro e ha concluso con largo anticipo la propria stagione. Il primatista mondiale (23.56 metri) ha avuto parecchi problemi con l’articolazione negli ultimi anni e ha deciso di andare sotto ai ferri, in modo da risolvere la criticità in vista del biennio che, passando per i Mondiali 2027, condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il 33enne statunitense ha spiegato la propria situazione medica: a fine maggio si è staccata la punta dell’olecrano (la parte ossea posteriore del gomito), che dovrà essere rimossa chirurgicamente. Nella stessa seduta verranno trattate anche le altre problematiche che lo hanno attanagliato nel corso delle ultime due annate agonistiche, non impedendogli di giganteggiare in campo internazionale e di ampliare il proprio palmares. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ryan Crouser si opera: il primatista mondiale si ferma, scossone nel getto del peso. Fabbri è n.1 del mondo

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