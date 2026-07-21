Un rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha denunciato una presunta campagna di sovversione cubana contro il paese. Nel documento emerge una lista che include sindaci, giornalisti e sindacalisti accusati di essere “al servizio di Cuba”. La lista viene definita come parte di una campagna di repressione contro cittadini e organizzazioni di sinistra americani, rivelando un'attenzione particolare verso alcuni soggetti ritenuti coinvolti in attività sovversive.

Un nuovo rapporto del Dipartimento di Stato Usa su una presunta «campagna di sovversione» cubana contro gli Stati Uniti si sta rivelando una vera e propria lista nera governativa rivolta contro cittadini americani e organizzazioni di sinistra. Il documento, intitolato « Cuba: The Capital of 21st Century Communism », è stato reso pubblico dal giornalista investigativo Ken Klippenstein sul suo Substack. Si tratta di un dossier di cento pagine fitto di accuse, collegamenti e sospetti che sembrano ricalcare in tutto e per tutto lo spirito del maccartismo degli anni Cinquanta: un ritorno alla caccia alle streghe anticomunista che ha segnato uno dei periodi più oscuri della storia recente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Rubio riscopre il maccartismo: ecco la lista nera di sindaci, giornalisti e sindacalisti “al servizio di Cuba”

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