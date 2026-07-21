Rubano 180 chili di angurie e minacciano il proprietario dei terreni con il coltello | arrestati

Notizia in breve

Due persone sono state arrestate dopo aver rubato 180 chilogrammi di angurie in un’azienda agricola. I ladri erano intenti a raccogliere il raccolto quando sono stati sorpresi dal proprietario, che ha riferito di averli minacciati con un coltello. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei responsabili, che sono stati accusati di furto aggravato e minacce. La merce rubata è stata recuperata.