Rubano 180 chili di angurie e minacciano il proprietario dei terreni con il coltello | arrestati
Due persone sono state arrestate dopo aver rubato 180 chilogrammi di angurie in un’azienda agricola. I ladri erano intenti a raccogliere il raccolto quando sono stati sorpresi dal proprietario, che ha riferito di averli minacciati con un coltello. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei responsabili, che sono stati accusati di furto aggravato e minacce. La merce rubata è stata recuperata.
Marcaria, 21 luglio 2026 – Stavano raccogliendo 180 chilogrammi di angurie dopo essersi introdotti abusivamente in un’azienda agricola, quando sono stati sorpresi dal proprietario dei terreni. Due italiani, di 64 e 55 anni, residenti a Gazoldo degli Ippoliti, nel Mantovano, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viadana. La coppia, questo sabato sera, ha fatto il suo ingresso in un’area coltivata a cocomeri di una fattoria di Marcaria. Hanno iniziato a fare incetta di frutta, “armati” dell’attrezzatura necessaria a raccogliere le pesanti angurie e di torce elettriche, utilizzate per illuminare la piantagione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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