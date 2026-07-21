Una fregata russa si trovava a circa 40 miglia nautiche dalle coste meridionali dell’Inghilterra, dove ha eseguito esercitazioni con spari di cannonate. La presenza è stata rilevata dai radar britannici, che hanno attivato le misure di sorveglianza. La marina francese è intervenuta nella zona, senza riferimenti a interventi militari diretti. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle operazioni o sui motivi della presenza della nave.

Roma, 21 luglio 2026 - Una fregata russa che spara cannonate al 40 miglia nautiche dalle coste meridionali dell’Inghilterra non poteva sfuggire ai radar britannici, e non poteva neanche essere ignorata. L’episodio raccontato dai media del Regno Unito, raccolto da fonti della Difesa, anche se avvenuto in acque internazionali, si inserisce nei rapporti ormai tesi tra Mosca e Londra, sullo sfondo della guerra in Ucraina. Quasi un “benvenuto” russo all'avvento del governo del nuovo primo ministro, Andy Burnham, al posto di Keir Starmer, e anche di un nuovo titolare della Difesa di Sua Maestà con Wes Streeting. La fregata russa Neustrashimy,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Royal Navy in allerta: una fregata russa si esercita a 40 miglia nautiche da Plymouth. Interviene anche la marina francese

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US Navy Detected Russian Nuclear Sub Surfacing Near Greenland — NATO Scrambled 3 Nations

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