Un incendio di boscaglia si è sviluppato lungo via Aurelia, portando alla chiusura di alcune strade. I vigili del fuoco hanno impiegato numerosi mezzi per contenere le fiamme, mentre la polizia municipale ha gestito le chiusure stradali e il traffico. Nessuna informazione su eventuali feriti o cause dell’incendio. Le operazioni di spegnimento sono in corso.

Vasto incendio di boscaglia attorno a via Aurelia con i vigili del fuoco in azione con numerosi mezzi e anche la polizia municipale impegnata nelle chiusure stradali. Le fiamme hanno aggredito una larga fetta di territorio Municipale fra via Aurelia, via dell'Acquafredda, via Gregorio XI e via della Maglianella. Per consentire ai soccorritori di intervenire è stata chiusa via Aurelia, nel tratto compreso tra la Stazione Aurelia e il Grande Raccordo Anulare, in direzione Ladispoli, nonché via di Acquafredda e via Nazareth in entrambe le direzioni e via Gregorio XI, nel tratto da via Roberto Ago in direzione via Aurelia, con deviazioni della viabilità. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, vasto incendio sull'Aurelia: strade chiuse, vigili del fuoco al lavoro

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