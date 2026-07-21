Roma | vasto incendio sterpaglie all’Aurelio intervento in corso disposte chiusure stradali

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato nel quartiere Aurelio a Roma, coinvolgendo un’area tra via Aurelia, via dell’Acquafredda, via Gregorio XI e via della Maglianella. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio e sono ancora in corso le operazioni di spegnimento. Sul posto sono state disposte chiusure temporanee di alcune strade mentre le squadre di emergenza lavorano per domare il rogo. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato questo pomeriggio nel quadrante Aurelio, a Roma. Le fiamme, originate per cause ancora in fase di accertamento, si sono sviluppate in un’area compresa tra via Aurelia, via dell’Acquafredda, via Gregorio XI e via della Maglianella. Intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e della Protezione civile per le operazioni di spegnimento delle fiamme. Presenti anche numerose pattuglie del gruppo Aurelio, impegnate nella gestione dei servizi di viabilità a largo raggio. Chiusure Stradali e Deviazioni. Per consentire le operazioni di spegnimento... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Roma brucia, incendio al parco del Pineto: fumo in tutta la città

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