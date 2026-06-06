Incendio di sterpaglie sull' A16 intervento dei Vigili del Fuoco a Bonito
Un incendio di sterpaglie si è verificato sull'A16, vicino a Bonito, richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco. La squadra di Avellino ha operato durante la notte per domare le fiamme. Durante lo stesso periodo, i vigili sono stati impegnati in vari interventi di soccorso tecnico urgente in diverse zone della provincia. Non si segnalano altre situazioni di emergenza o danni significativi.
Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino, impegnati in numerosi interventi di soccorso tecnico urgente sul territorio.Incendio di sterpaglie sull'autostrada A16 nel comune di BonitoTra le operazioni effettuate, si segnala un incendio di sterpaglie sviluppatosi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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