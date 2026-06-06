Incendio di sterpaglie sull' A16 intervento dei Vigili del Fuoco a Bonito

Notizia in breve

Un incendio di sterpaglie si è verificato sull'A16, vicino a Bonito, richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco. La squadra di Avellino ha operato durante la notte per domare le fiamme. Durante lo stesso periodo, i vigili sono stati impegnati in vari interventi di soccorso tecnico urgente in diverse zone della provincia. Non si segnalano altre situazioni di emergenza o danni significativi.