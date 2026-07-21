Roma | panico in un bar minaccia i presenti con un machete e aggredisce militari 2 in manette

Ieri sera, intorno alle 19:30, in un bar di via Rapagnano a Roma, un uomo ha danneggiato tavoli e minacciato i presenti con un machete. Quando è stato avvicinato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, ha tentato di scappare e ha aggredito i militari. Due persone sono state arrestate. Non sono stati riferiti danni a persone o altre conseguenze. Le cause del comportamento dell’individuo sono ancora da chiarire.

Ieri sera, intorno alle 19:30, in un bar situato in via Rapagnano, si sono verificati momenti di intensa tensione a causa di un individuo che, per motivi ancora da chiarire, ha danneggiato alcuni tavolini e, armato di un machete, ha tentato di fuggire per sfuggire all’arresto da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Questi ultimi erano intervenuti d’urgenza a seguito di segnalazioni che indicavano la presenza di un uomo armato all’interno del locale. Intervento dei Carabinieri e arresto. All’arrivo delle forze dell’ordine, i militari hanno immediatamente individuato il soggetto, un romano di 48 anni già noto alle autorità, che ha opposto resistenza per evitare l’arresto, supportato dal fratello di 50 anni, giunto sul posto pochi istanti dopo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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