Roma le ultime sul futuro di Pellegrini la situazione rinnovo | CM

Lorenzo Pellegrini è svincolato da oltre un mese, da quando il suo contratto è scaduto il 1° luglio. Da allora, il centrocampista è al centro di numerose voci di mercato, senza ancora aver firmato un nuovo accordo con nessuna squadra. La sua situazione contrattuale rimane aperta, e non ci sono comunicazioni ufficiali su eventuali trattative in corso.

Lorenzo Pellegrini è ufficialmente un calciatore svincolato dallo scorso 1 luglio con il centrocampista che è al centro di numerose voci di calciomercato. La situazione riguardante Lorenzo Pellegrini (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il calciatore, che sta recuperando la miglior condizione fisica, sarebbe ad un passo dall’accordo per il rinnovo con la Roma sulla base di un biennale da circa 2,5 milioni di euro all’anno, più opzione per il terzo. Pellegrini ha rifiutato un’importante offerta da parte del Besiktas a cifre molto più alte. Resta l’interesse da parte di alcune squadre di Premier League, destinazione che ha da sempre molto affascinato il ragazzo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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