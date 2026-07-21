roma idea schjelderup per la fascia sinistra

Notizia in breve

Un giocatore norvegese, Schjelderup, è stato proposto come possibile rinforzo per la fascia sinistra. L’allenatore aveva già indicato la necessità di rafforzare la trequarti, anche se si concretizzasse l’acquisto di Summerville. La società sta valutando diversi profili per completare la rosa, ma non ci sono ancora decisioni ufficiali. La trattativa con il calciatore norvegese resta in fase di approfondimento.