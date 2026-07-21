Roma idea Schjelderup per la fascia sinistra
Un giocatore norvegese, Schjelderup, è stato proposto come possibile rinforzo per la fascia sinistra. L’allenatore aveva già indicato la necessità di rafforzare la trequarti, anche se si concretizzasse l’acquisto di Summerville. La società sta valutando diversi profili per completare la rosa, ma non ci sono ancora decisioni ufficiali. La trattativa con il calciatore norvegese resta in fase di approfondimento.
Gasperini lo aveva detto nella prima conferenza stampa stagionale: la Roma ha bisogno di due innesti sulla trequarti. Di conseguenza, anche in caso di fumata bianca per Summerville, il lavoro di D'Amico non sarebbe concluso. Nelle ultime ore ci sarebbe stato un ritorno di fiamma dei giallorossi per Schjelderup, ala sinistra di proprietà del Benfica con uno spiccato senso del gol (10 reti in 43 partite nella scorsa stagione). Nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo, così da regalare a Gasperini un altro esterno d'attacco di qualità. Sullo sfondo resta anche il nome di Garnacho. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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