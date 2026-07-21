Roma Furti e rapine lampo tra strade stazioni ristoranti e condomini 5 arresti e 4 denunce

A Roma e Fiumicino, la Polizia ha arrestato cinque persone e denunciato quattro individui per furti e rapine. Gli episodi includono scippi rapidi e una rapina in un condominio. Le operazioni si sono concentrate in strade, stazioni, ristoranti e condomini, con interventi mirati per contrastare i reati predatori. Le forze dell’ordine hanno agito per fermare queste attività criminali sul territorio.

Dagli scippi consumati in pochi istanti fino ad una rapina maturata tra le mura di un condominio, gli ultimi interventi della Polizia di Stato nel contrasto ai reati predatori si sono svolti tra Roma e Fiumicino. Questi interventi hanno portato all’arresto di cinque persone e alla denuncia di altre quattro. Il primo episodio si è verificato in zona San Giovanni, dove una donna è stata sorpresa di spalle e privata con violenza della collana d’oro che indossava al collo. Tuttavia, il tempismo del presunto ladro è stato interrotto dalla prontezza di un tassista di passaggio, che, dopo aver assistito alla scena, ha deciso di inseguirlo senza mai perderlo di vista, fino all’arrivo delle Volanti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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