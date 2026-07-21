Roggero è una persona Fakir una categoria | così li vede lo Stato e fa tutta la differenza del mondo

Lo Stato ha classificato Roggero come persona e Fakir come categoria, creando una distinzione tra i due. Questa differenza di trattamento si basa sulla percezione di identità e categorie, piuttosto che su caratteristiche individuali. La distinzione ha implicazioni pratiche e legali, influenzando il modo in cui vengono gestiti e trattati. La questione solleva interrogativi sulla distinzione tra trattamento individuale e categoriale da parte delle istituzioni.

Quando lo Stato smette di vedere persone e comincia a individuare categorie da separare, la memoria dovrebbe metterci in allarme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Una suora e un sacerdote rapinano una gioielleria di Madrid, ma lo smalto sulle unghie li inchioda: era un travestimento. La polizia arresta tutta la banda

Ci sono interessanti analogie (e una differenza) tra il caso Roggero e la legge del taglioneUn caso giudiziario ha richiamato la legge del taglione, nota come “occhio per occhio, dente per dente”, presente nel Codice di Hammurabi del 1750 a.

Temi più discussi: Secondo giorno in carcere per Roggero, Salvini lo va a trovare: Vorrei poterlo candidare; Chi è Mario Roggero; Mario Roggero si è costituito a Bollate. Ministero: 'L'iter per la grazia non è ancora partito'; Roggero? No al Far West. Giudici hanno già tenuto conto delle attenuanti.

Mario Giordano: Roggero è una persona per bene, ha reagito ad una aggressione. #4disera weekend x.com

Roggero è una persona, Fakir una categoria: così li vede lo Stato, e fa tutta la differenza del mondoQuando lo Stato smette di vedere persone e comincia a individuare categorie da separare, la memoria dovrebbe metterci in allarme ... fanpage.it

Caso Roggero, perché essere vittima non rende una persona innocenteNei giorni scorsi ho provato a porre una domanda che continua a sembrarmi decisiva: quanto può essere lucido un uomo che, pochi istanti prima, ha creduto di morire? Il caso di Mario Roggero non si com ... repubblica.it