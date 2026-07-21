Ritiro Inter Chivu sorpreso dai giovani | in tre sotto la lente d’ingrandimento del tecnico

Da internews24.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre giovani giocatori sono stati convocati dal tecnico dell’Inter per una sessione di valutazione. Si tratta di Mosconi, Massolin e Marello, che sono stati messi sotto osservazione durante gli allenamenti. A circa un mese dall’inizio del campionato contro il Monza, la squadra non ha ancora concluso le operazioni di mercato estive. La decisione di coinvolgere i giovani è stata comunicata dal tecnico, senza ulteriori dettagli sulle future mosse di mercato.

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di Paolo Moramarco nerazzurri: Mosconi, Massolin e Marello. A meno di un mese dall’inizio del campionato contro il Monza, l’ Inter non ha ancora completato il mercato estivo. Tra vincoli societari e trattative saltate, come quelle per Marco Palestra e Anan Khalaili, i rinforzi promessi a Cristian Chivu per il ritiro a Donaueschingen non sono arrivati. LEGGI ANCHE – Le ultimissime di casa Inter Il tecnico romeno può però contare su alcune conferme importanti: Guglielmo Provedel, Massolin, e soprattutto Alessandro Stankovic, rientrato dal prestito al Club Brugge. Conosce bene il classe 2005 e lo considera un’alternativa valida a Hakan Çalhanoglu come regista davanti alla difesa: « Potrà dare il suo contributo in fase di costruzione e aiutare a dettare i ritmi ». 🔗 Leggi su Internews24.com

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