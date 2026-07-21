Tre giovani giocatori sono stati convocati dal tecnico dell’Inter per una sessione di valutazione. Si tratta di Mosconi, Massolin e Marello, che sono stati messi sotto osservazione durante gli allenamenti. A circa un mese dall’inizio del campionato contro il Monza, la squadra non ha ancora concluso le operazioni di mercato estive. La decisione di coinvolgere i giovani è stata comunicata dal tecnico, senza ulteriori dettagli sulle future mosse di mercato.

di Paolo Moramarco nerazzurri: Mosconi, Massolin e Marello. A meno di un mese dall’inizio del campionato contro il Monza, l’ Inter non ha ancora completato il mercato estivo. Tra vincoli societari e trattative saltate, come quelle per Marco Palestra e Anan Khalaili, i rinforzi promessi a Cristian Chivu per il ritiro a Donaueschingen non sono arrivati. LEGGI ANCHE – Le ultimissime di casa Inter Il tecnico romeno può però contare su alcune conferme importanti: Guglielmo Provedel, Massolin, e soprattutto Alessandro Stankovic, rientrato dal prestito al Club Brugge. Conosce bene il classe 2005 e lo considera un’alternativa valida a Hakan Çalhanoglu come regista davanti alla difesa: « Potrà dare il suo contributo in fase di costruzione e aiutare a dettare i ritmi ». 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Ritiro Inter, Chivu sorpreso dai giovani: in tre sotto la lente d’ingrandimento del tecnico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serie A Now - Chivu esulta e Fabregas spiega

Notizie e thread social correlati

Inter, nel ritiro in Germania tre esami: Martinez, Pio e Stankovic sotto la lente di ChivuDurante il ritiro in Germania, l'Inter ha effettuato tre esami medici: Martinez, Pio e Stankovic sono stati valutati da Chivu.

All’ISI piante sotto la lente d’ingrandimentoGli studenti dell'istituto sono coinvolti in attività di studio e conservazione delle piante locali.

Temi più discussi: Un gigante di 2.02, un erede di Dimarco, un compaesano di Mbappé: i giovani in ritiro con l'Inter di Chivu; Ultimissime Inter live: oggi comincia il ritiro dei nerazzurri, Belghali nome caldo; Inter, non solo palestra: Provedel, Solet e Jones arrivano in tempo per il ritiro?; L'Inter e la differenza macroscopica rispetto a un anno fa. Chivu sa quanto...

L’Inter ha messo in stand-by, causa i costi elevati, la pista che porta a Chalobah A sorpresa, potrebbe restare Pavard, che ha parlato con Chivu e si è presentato con il giusto atteggiamento in ritiro @DiMarzio x.com

Inter, anche Mosconi in ritiro: Sto prendendo spunto da Pio Esposito. Chivu? Futuro da topL’ Inter lavora a più non posso nel ritiro tedesco a Donaueschingen. Dopo la doppia seduta di ieri, oggi la squadra di Cristian Chivu ha svolto una doppia seduta al mattino e al pomeriggio, con sedute ... tuttomercatoweb.com

Inter, ecco il primo acquisto per la difesa: sarà in ritiroInter, ecco il primo acquisto per la difesa nerazzurra: è già presente in ritiro. Può sorprendere tutti quanti. interlive.it