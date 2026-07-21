Ristoranti in Liguria | 20 indirizzi per mangiare bene
In Liguria, ci sono 20 ristoranti consigliati per mangiare bene, offrendo sia piatti di mare che di terra. La regione ha visto un aumento delle Stelle Michelin, passando da 10 a 12 nello scorso autunno. Le guide gastronomiche forniscono indicazioni, ma non rappresentano una valutazione definitiva. La selezione include locali riconosciuti per la qualità della cucina e l’attenzione ai dettagli.
Cucina di mare e di terra Le guide non sono la Bibbia, però è anche vero che lo scorso autunno la Michelin ha portato da 10 a 12 le Stelle Michelin. E comunque da La Spezia a Vemtimiglia non mancano le buone tavole - come quelle della nostra gallery - dove gustare una cucina di qualità (anche non stellata) ed essere trattati bene, spendendo il giusto. Questo comporta spesso la rinuncia al waterfront (i locali più cari e turistici sono quasi sempre affacciati sul porto eo sul mare) e talvolta fare un po' di km verso l'interno, perché – non dimentichiamolo – la cucina ligure è conosciuta da gran parte degli italiani per le specialità di mare (brandade, ciupin, gianchetti, cappon magro, acciughe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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