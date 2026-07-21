In Liguria, ci sono 20 ristoranti consigliati per mangiare bene, offrendo sia piatti di mare che di terra. La regione ha visto un aumento delle Stelle Michelin, passando da 10 a 12 nello scorso autunno. Le guide gastronomiche forniscono indicazioni, ma non rappresentano una valutazione definitiva. La selezione include locali riconosciuti per la qualità della cucina e l’attenzione ai dettagli.

Cucina di mare e di terra Le guide non sono la Bibbia, però è anche vero che lo scorso autunno la Michelin ha portato da 10 a 12 le Stelle Michelin. E comunque da La Spezia a Vemtimiglia non mancano le buone tavole - come quelle della nostra gallery - dove gustare una cucina di qualità (anche non stellata) ed essere trattati bene, spendendo il giusto. Questo comporta spesso la rinuncia al waterfront (i locali più cari e turistici sono quasi sempre affacciati sul porto eo sul mare) e talvolta fare un po' di km verso l'interno, perché – non dimentichiamolo – la cucina ligure è conosciuta da gran parte degli italiani per le specialità di mare (brandade, ciupin, gianchetti, cappon magro, acciughe. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ristoranti in Liguria: 20 indirizzi per mangiare bene

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