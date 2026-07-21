risparmio energetico nelle imprese confindustria emilia lancia un progetto pilota sulla geotermia

Confindustria Emilia ha avviato un progetto pilota sulla geotermia di superficie per migliorare il risparmio energetico nelle imprese. Il progetto mira a integrare questa tecnologia nel sistema produttivo regionale, promuovendo l’efficienza energetica e la sostenibilità. La sperimentazione coinvolge aziende locali che adotteranno sistemi geotermici di superficie. L’obiettivo è valutare l’efficacia di questa soluzione come alternativa alle fonti di energia tradizionali. La fase iniziale prevede monitoraggi e test sul campo.

La geotermia di superficie entra tra gli strumenti su cui puntare per rafforzare la competitività del sistema produttivo emiliano. Confindustria Emilia ha annunciato ieri in conferenza stampa l’avvio di un progetto pilota, realizzato in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e ARPAE Emilia-Romagna, per sostenere le imprese nello sviluppo di soluzioni dedicate all’ autoconsumo e al risparmio energetico attraverso l’impiego della geotermia a bassa entalpia. L’iniziativa punta a favorire la diffusione di una tecnologia già consolidata, pulita e caratterizzata da un impatto ambientale minimo. La geotermia di superficie sfrutta infatti il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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