Il ddl Delrio contro l’antisemitismo, approvato dal Senato in primavera, arriva oggi in commissione Affari costituzionali della Camera. Il testo sarà esaminato prima di essere discusso in aula. La proposta prevede misure specifiche per contrastare i comportamenti discriminatori e l’incitamento all’odio. Nessuna modifica è stata ancora apportata. La discussione si svolge a pochi mesi dall’approvazione al Senato. La legge mira a rafforzare le sanzioni e le azioni di prevenzione.

Il ddl sul contrasto all’antisemitismo, approvato dal Senato in primavera, arriva oggi in commissione Affari costituzionali della Camera. Il provvedimento adotta ufficialmente la definizione operativa di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance e istituisce strategie nazionali triennali di prevenzione ed educazione, senza introdurre nuove sanzioni penali. Graziano Delrio, senatore del Partito democratico e tra i promotori della misura, ha spiegato al Riformista che «oggi si stanno riproponendo tre fattori che, negli anni trenta del Novecento, anticiparono la Seconda guerra mondiale: l’indebolimento degli organismi multinazionali, i dazi e il riarmo nazionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Riparte l’esame del ddl Delrio contro l’antisemitismo alla Camera

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