Caccia oggi il ddl sparatutto riparte dalla Camera I dubbi di Forza Italia e degli ambientalisti

Da repubblica.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi la Camera riapre il dibattito sul disegno di legge sulla caccia, approvato in Senato il 23 giugno. Forza Italia e alcuni ambientalisti esprimono dubbi, mentre Rita Dalla Chiesa e Brambilla di Noi Moderati si oppongono. La questione torna sotto i riflettori, con le posizioni divise tra favorevoli e contrari. Il testo riprende il suo percorso legislativo, con le parti coinvolte pronte a confrontarsi.

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Approvato in Senato lo scorso 23 giugno. Contraria Rita Dalla Chiesa, e Brambilla (Noi moderati) va in conferenza con gli ambientalisti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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