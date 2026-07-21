Rimborso 730 qual è l’importo massimo che si può ricevere? La capienza fiscale e la soglia dei 4mila euro

Siamo nel pieno della stagione dei conguagli fiscali. Mentre milioni di italiani attendono con ansia la busta paga di luglio o il cedolino della pensione di agosto per incassare il tanto desiderato rimborso 730, per molti la sorpresa rischia di essere amara, con la brutta scoperta di nessun accredito in vista. Tra detrazioni sanitarie, spese scolastiche e i faticosi bonus edilizi, il calcolo del credito d’imposta riserva spesso ottime cifre. Tuttavia, se la matematica fiscale sorride spesso ai contribuenti, la burocrazia potrebbe aver già congelato il denaro che spetta. La domanda che molti si pongono quando si accorgono di avere crediti importanti è semplice, ovvero se esista un limite massimo al rimborso che lo Stato è disposto a erogare direttamente tramite il sostituto d’imposta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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730 Precompilato 2026: gli ERRORI che possono farti perdere soldi

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