Modello 730 chi invia entro il 31 maggio può ricevere il rimborso già a luglio | le date da ricordare

Si avvicina il termine per la presentazione del modello 730: chi lo invia entro il 31 maggio può ottenere il rimborso Irpef già a metà estate. La scadenza rappresenta un momento importante per coloro che desiderano ricevere il rimborso direttamente nella busta paga di luglio o nella pensione di agosto. La procedura, in molti casi, permette di accelerare i tempi di rimborso, rendendo più rapido il recupero delle somme spettanti. La data limite è quindi fondamentale per chi intende agire in tempo utile.

Parte la corsa all’invio del modello 730 per chi vuole ricevere il rimborso Irpef già nella busta paga di luglio oppure nella pensione di agosto. La data principale da segnare è quella del 31 maggio. Chi presenta la dichiarazione entro questa scadenza può infatti ottenere il conguaglio direttamente nella retribuzione di luglio oppure nel cedolino pensionistico di agosto. Le tempistiche valgono sia per chi compila autonomamente il 730 sia per chi si rivolge a un Caf. Il meccanismo dei rimborsi segue infatti una tabella precisa stabilita dalla normativa fiscale. Chi non riesce a inviare la dichiarazione entro la fine di maggio può comunque ottenere il rimborso nei mesi successivi, ma con uno slittamento automatico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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