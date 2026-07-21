Rifugi climatici L’esperienza delle altre città

Da lanazione.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Cemcc ha dichiarato che le popolazioni e le aree più vulnerabili, sia a livello globale che locale, sono le più colpite dagli eventi climatici estremi e dall’aumento delle temperature, nonostante abbiano contribuito in misura minima alle emissioni di gas serra.

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Il Cemcc, il Centro euro mediterraneo sui cambiamenti climatici, afferma che "le popolazioni e le aree più vulnerabili — sia a livello globale che locale — soffrono maggiormente per gli eventi estremi e per l’aumento delle temperature, pur avendo contribuito in minima parte alle emissioni inquinanti". Rimanendo a livello locale, sempre dal Cemcc affermano come "le aree periferiche e i quartieri con minore copertura vegetale e abitazioni meno efficienti, subiscono maggiormente l’effetto isola di calore, penalizzando le classi meno abbienti; per risolvere queste criticità – sottolineano dal Cemcc – nostri recenti studi indicano che adottare politiche climatiche mirate, come la ridistribuzione dei proventi della tassa sul carbonio, può proteggere l’ambiente e, contemporaneamente, ridurre le disparità socioeconomiche". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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When the Sahara Was Green: The Climate Shift Buried in Sand

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