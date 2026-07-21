Il Cemcc ha dichiarato che le popolazioni e le aree più vulnerabili, sia a livello globale che locale, sono le più colpite dagli eventi climatici estremi e dall’aumento delle temperature, nonostante abbiano contribuito in misura minima alle emissioni di gas serra.

Il Cemcc, il Centro euro mediterraneo sui cambiamenti climatici, afferma che "le popolazioni e le aree più vulnerabili — sia a livello globale che locale — soffrono maggiormente per gli eventi estremi e per l’aumento delle temperature, pur avendo contribuito in minima parte alle emissioni inquinanti". Rimanendo a livello locale, sempre dal Cemcc affermano come "le aree periferiche e i quartieri con minore copertura vegetale e abitazioni meno efficienti, subiscono maggiormente l’effetto isola di calore, penalizzando le classi meno abbienti; per risolvere queste criticità – sottolineano dal Cemcc – nostri recenti studi indicano che adottare politiche climatiche mirate, come la ridistribuzione dei proventi della tassa sul carbonio, può proteggere l’ambiente e, contemporaneamente, ridurre le disparità socioeconomiche". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rifugi climatici. L’esperienza delle altre città

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

When the Sahara Was Green: The Climate Shift Buried in Sand

Notizie e thread social correlati

Biblioteche, piscine e musei gratis. Le città moltiplicano i «rifugi climatici»Le città italiane stanno aprendo spazi pubblici gratuiti come biblioteche, piscine e musei per affrontare le alte temperature.

A caccia di ombra: una camminata per mappare i "rifugi climatici" della cittàMartedì 12 maggio, tra le 18 e le 20, i cittadini di Lugo si riuniscono per una passeggiata volta a individuare e mappare i luoghi della città che...

Temi più discussi: Rifugi climatici. L’esperienza delle altre città; Rifugi climatici contro il caldo record: la mappa delle città, cosa sono e dove trovarli; Si attivi entro l’estate una rete di rifugi climatici contro il caldo estremo; Caldo record, il centrosinistra: Anche Oristano attivi i rifugi climatici - L'Unione Sarda.it.

Dai musei alla ’Puccini’. I rifugi climatici culturaliIn questi giorni bollenti non solo il corpo, anche la mente va tenuta fresca. Tra mostre e appuntamenti cinematografici, ecco cosa offre la città. ilrestodelcarlino.it

Dalle panchine ai musei fino alle scuole: tutti i rifugi climatici del Patto europeoIn occasione della Giornata per le vittime della crisi climatica globale, istituita nel 2023 dopo le alluvioni di Belgio e Germania, l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea rilancia la necessi ... avvenire.it