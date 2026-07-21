Modena, 21 luglio 2026 – Il costo della gestione dei rifiuti crescerà di quasi il 9 per cento (anche più dell’8% quindi annunciato nei giorni scorsi) rispetto al 2025. Anche se l’amministrazione tiene a precisare che “farà di tutto” per contenere gli effetti dell’impennata sulle bollette. Il centrodestra non ci sta ed esce dall’aula: Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno lasciato in blocco la seduta. La delibera è passata con il voto a favore di Pd, Avs e Pri-Azione-Sl, quello contrario di Modena per Modena e l’astensione di Modena civica. È in sintesi quanto emerso dalla movimentata seduta di ieri in Consiglio comunale nella quale è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, stangata sui costi: + 9%. “Ma in bolletta sarà più soft”. Il centrodestra abbandona l’aula

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