Il melone, frutto estivo ricco di acqua, vitamina C, beta-carotene e potassio, viene utilizzato anche in ricette salate. Sono stati preparati sei piatti freddi e leggeri a base di melone, ideali per la stagione estiva. Queste ricette sfruttano le caratteristiche del frutto, che contribuisce all’idratazione e fornisce sostanze antiossidanti. I piatti sono pensati per essere consumati durante i mesi caldi, offrendo alternative fresche e salutari.

Dolce, succoso e composto per oltre il 90% da acqua, il melone è uno dei frutti simbolo dell'estate. Oltre a contribuire all'idratazione, apporta vitamina C, beta-carotene (precursore della vitamina A), potassio e sostanze antiossidanti utili a contrastare lo stress ossidativo. Ha un contenuto calorico moderato, circa 30-35 kcal per 100 grammi, ed è naturalmente ricco di zuccheri semplici, che lo rendono un'ottima fonte di energia nelle giornate più calde. Se normalmente lo consumiamo come dessert o nell'abbinamento classico con il prosciutto crudo, il melone può diventare anche un ingrediente versatile per primi, insalate e piatti unici, grazie al suo equilibrio tra dolcezza e freschezza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ricette salate a base di melone: 6 piatti freschi e leggeri perfetti per l'estate

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Recette | Salade de melon d'eau, tomates et mozzarella avec vinaigrette au sumac

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