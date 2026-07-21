Riapre la storica macelleria | Un’opportunità per il paese

La storica macelleria di Viano ha riaperto con una nuova gestione. L’inaugurazione si è svolta domenica, alla presenza delle autorità locali. Tra i partecipanti c’erano il sindaco di Viano e il primo cittadino di Carpineti, che è anche zio del nuovo titolare. La riapertura è stata accolta come un’opportunità per il paese.

Riapre a Viano, con una nuova gestione, la storica macelleria del paese. L’inaugurazione è avvenuta domenica alla presenza delle autorità. Alla festa hanno partecipato il sindaco di Viano Fabrizio Corti e il primo cittadino di Carpineti Giuseppe Ruggi, zio del titolare. La macelleria precedentemente per tanti anni, fino all’inizio dello scorso maggio, era stata gestita dai coniugi Guido Sassi e Valentina Bonvincini. Da oggi l’attività riapre ufficialmente grazie al nuovo titolare 41enne Alberto Ialungo che vive a Ca’ Bertacchi ed è proprietario di una macelleria anche a Reggio in viale Umberto. "Aprire un’attività a Viano può essere un’opportunità – dice Ialungo –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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