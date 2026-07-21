Revisione prontuario farmaceutico Tutti i nodi in sospeso
Dopo settimane di discussioni, si apre un nuovo passaggio politico sulla revisione del Prontuario farmaceutico. Il ministro della Salute ha dichiarato che non ci sono novità e che a breve incontrerà l’Aifa. La notizia è stata comunicata durante l’inaugurazione del Museo dell’Istituto superiore di sanità.
Dopo settimane di discussioni, sulla revisione del Prontuario farmaceutico si apre un nuovo passaggio politico. “Non ci sono novità sulla revisione del Prontuario, credo incontreremo a breve Aifa”, ha dichiarato oggi il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine dell’inaugurazione del rinnovato Museo dell’Istituto superiore di sanità. Al centro del confronto resta l’ipotesi elaborata dall’Agenzia di definire il prezzo di rimborso non più soltanto tra medicinali con lo stesso principio attivo, ma all’interno di categorie terapeutiche più ampie, assumendo come riferimento il farmaco meno costoso. Secondo le associazioni di settore e... 🔗 Leggi su Formiche.net
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