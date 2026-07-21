Sono stati completati i lavori di restyling di Casa Busca, con particolare attenzione al giardino esterno. I lavori, consegnati alcune settimane fa, sono ormai a buon punto e proseguono senza interruzioni. Dopo aver restaurato gli spazi interni, si sta intervenendo sulla riqualificazione del giardino monumentale, che rappresenta una parte centrale del progetto di ristrutturazione. La fase estiva si concentra quindi sull’ammodernamento dell’area esterna.

I lavori consegnati da qualche settimana e ormai entrati nel pieno: l’operazione Casa Busca prosegue. Dopo il restauro e la trasformazione dei locali interni è l’estate della riqualificazione del monumentale giardino esterno. Anche questo intervento fa parte del lotto 1 del più ampio progetto di restauro e risanamento conservativo della dimora: il traguardo si avvicina, l’inaugurazione delle opere complete è prevista per l’autunno. Il progetto di rifacimento del giardino, da sempre “cucitura“ fra la villa storica, che già ospita in una parte la biblioteca comunale, il parco Sola Cabiati e il centro storico, ha l’obiettivo di restituire - come spiega la nota del Comune - "decoro e funzionalità a uno spazio che, con la demolizione dell’attuale recinzione, diventerà a tutti gli effetti una nuova area pubblica aperta alla città". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Restyling di Casa Busca avanti tutta. Al lavoro sul nuovo giardino esterno

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