Resta infilzato da un palo mentre guida il trattore | tragico incidente in Lucchesia

Da corrieretoscano.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è rimasto infilzato da un palo mentre guidava un trattore in una frazione del comune di Pescaglia. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada provinciale 1 a Monsagrati. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è deceduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

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PESCAGLIA – Un terribile e tragico incidente sul lavoro ha insanguinato il tardo pomeriggio di ieri (20 luglio) lungo la strada provinciale 1, nella frazione di Monsagrati nel comune di Pescaglia. L’allarme alla centrale operativa dei soccorsi è scattato intorno alle 19 per un tragico evento che ha visto coinvolto un uomo di 65 anni, la cui identità non è stata resa nota ma che si ritiene fosse residente della zona. Secondo una prima ricostruzione, il 65nne si trovava alla guida di un trattore quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato violentemente colpito da una pesante trave che gli si è incastrata nell’addome, provocandogli lesioni gravissime. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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