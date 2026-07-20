Un uomo di 65 anni è morto a Monsagrati, Pescaglia, in provincia di Lucca, durante un intervento lavorativo. Secondo quanto riferito, l’uomo è stato infilzato da una trave che stava trasportando con un trattore. L’incidente è avvenuto la sera del 20 luglio 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo. La dinamica esatta dell’incidente è in fase di accertamento.

PESCAGLIA (LUCCA) – Incidente mortale sul lavoro in provincia di Lucca questa sera, 20 luglio 2026. E’ successo a Monsagrati, nel comune di Pescaglia, dove un uomo di 65 anni residente nella zona, ha perso la vita mentre lavorava su un trattore. L’uomo sarebbe stato colpito da una trave, che gli si sarebbe incastrata nell’addome. I sanitari del 118 arrivati non hanno potuto far altro che constatare la morte del 65enne. Sul posto sono intervenute l’ambulanza infermieristica India di Lucca, i vigili del fuoco, i carabinieri e anche l’elisoccorso Pegaso. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Lucca: muore infilzato da una trave che trasportava sul trattore

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