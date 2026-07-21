Renord ha chiuso il 2025 con ricavi di oltre 415 milioni di euro, segnando un anno di crescita e consolidamento. La società, attiva nel settore automotive dal 1970, ha ampliato la rete di vendita introducendo nuovi marchi. L’espansione ha portato a un rafforzamento della presenza sul territorio e a un incremento dei ricavi, senza indicare dettagli sui risultati finanziari o sui numeri di vendita specifici.

Un anno di crescita e consolidamento per Renord, storica realtà milanese dell’automotive fondata nel 1970. L’azienda ha chiuso il 2025 con ricavi pari a 415.279.777 euro e ha rafforzato la propria presenza sul territorio, come emerge dal secondo Bilancio di Sostenibilità presentato dalla società. Il documento racconta un periodo caratterizzato soprattutto dal completamento della fusione con Piemme Car S.p.A., storica concessionaria dei marchi Renault, Dacia e Nissan attiva tra Pavia e Piacenza. L’operazione ha permesso a Renord di integrare quattro nuove sedi – Pavia, Stradella, Voghera e Piacenza – e di aumentare l’organico con l’ingresso di 50 nuovi collaboratori e collaboratrici. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Renord, crescita e nuovi marchi: il gruppo amplia la rete e supera i 415 milioni di ricavi

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