Recensioni negative su Tripadvisor ristorante chiama i carabinieri | Commenti pubblicati per vendetta noi vittime di una truffa
Un ristorante ha chiamato i carabinieri dopo aver ricevuto recensioni negative su Tripadvisor, che sostengono siano state pubblicate come vendetta. Il locale ha dichiarato di essere vittima di una truffa e di commenti diffamatori. Le recensioni sono apparse sul sito di viaggi online e hanno suscitato polemiche tra i gestori, che hanno accusato qualcuno di voler danneggiare la loro reputazione con commenti ingiustificati.
ASOLO Nell'era delle recensioni online basta una manciata di clic per danneggiare la reputazione costruita in anni di lavoro. Soprattutto quando alla base c'è un tentativo di ritorsione e vendetta. È quanto denuncia la Trattoria Ponte Peron di Asolo, che si è ritrovato bersagliato da una serie di commenti negativi comparsi sulle piattaforme come Google e Tripadvisor. I fatti risalgono alla sera di sabato 18 luglio. Al ristorante arriva una telefonata: un uomo e una donna chiedono la restituzione di 100 euro per un presunto biglietto di un concerto acquistato da un collaboratore del locale e mai ricevuto. Nel corso delle diverse... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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È quanto denuncia la Trattoria Ponte Peron di Asolo, che si è ritrovato bersagliato da una serie di commenti negativi comparsi sulle piattaforme come Google e Tripadvisor facebook
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