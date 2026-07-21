Recensioni negative su Tripadvisor ristorante chiama i carabinieri | Commenti pubblicati per vendetta noi vittime di una truffa

Da ilmessaggero.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ristorante ha chiamato i carabinieri dopo aver ricevuto recensioni negative su Tripadvisor, che sostengono siano state pubblicate come vendetta. Il locale ha dichiarato di essere vittima di una truffa e di commenti diffamatori. Le recensioni sono apparse sul sito di viaggi online e hanno suscitato polemiche tra i gestori, che hanno accusato qualcuno di voler danneggiare la loro reputazione con commenti ingiustificati.

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