Reale Group | con closing Lifenet nasce piattaforma integrata lungo filiera salute
Reale Group ha completato l’acquisizione del 78% di Lifenet, società italiana nel settore sanitario e dei servizi di diagnosi e cura, attraverso la holding Reale Services. Con questa operazione si costituisce una piattaforma integrata lungo tutta la filiera salute. La partecipazione permette di consolidare la presenza nel settore sanitario e di ampliare l’offerta di servizi. La società continua a operare come parte del gruppo, con il focus sulla crescita e sull’innovazione nel settore.
Reale Group ha perfezionato l’acquisizione di una partecipazione pari al 78% del capitale sociale di Lifenet, fra i principali gruppi italiani attivi nel settore della sanità e dell’erogazione di servizi di diagnosi e cura, tramite la holding Reale Services. Il closing, che segue l’accordo vincolante annunciato lo scorso 16 febbraio e l’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari, perfeziona l’acquisto dell’intera partecipazione detenuta da Exor e di una sola parte minoritaria di quella detenuta da Invin, holding della famiglia Bedin. “Per noi è un passo importante nella strategia degli ecosistemi e nella volontà di sviluppare di più i servizi per il gruppo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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