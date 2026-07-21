Re Carlo ha visitato la prima moschea ecologica d’Europa a Cambridge. Durante l’ingresso, è stato necessario togliersi le scarpe, come consueto in questi luoghi, e ha attraversato la sala della preghiera indossando solo i calzini, in quanto il suo calzino si è bucato. La visita si è svolta senza altri incidenti noti e senza ulteriori dettagli pubblicamente condivisi.

Re Carlo è andato in visita alla prima moschea ecologica d’Europa che si trova a Cambridge. Entrando, ha dovuto togliersi le scarpe e ha attraversato la sala della preghiera in calzini. Raramente il Sovrano è apparso in pubblico senza calzature e non ha mai mostrato i piedi nudi. Anche se ha fatto di peggio. Re Carlo costretto a togliersi le scarpe. Re Carlo lunedì si è recato presso la moschea di Cambridge e durante la visita si è tolto le scarpe lucidate a nuovo, come richiesto nel luogo di culto. Sua Maestà ha svelato un paio di calzini grigi. Durante l’uscita il Sovrano ha scherzato con un gruppo di ragazzi dicendo: “Spero di non avervi rovinato le vacanze trascinandovi qui”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo col calzino bucato alla moschea: figuraccia indimenticabile

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