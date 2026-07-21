rayna arriva anche in italia per leviathan labs

Rayna: La Regina Bastarda è ora disponibile in italiano su VERKAMI, pubblicata da Leviathan Labs Italia. La campagna di crowdfunding ha permesso ai lettori di sostenere direttamente la pubblicazione. La versione italiana dell’opera fantasy può essere scelta e acquistata attraverso la piattaforma di raccolta fondi. La pubblicazione si rivolge a un pubblico italiano interessato al genere fantasy. La disponibilità è stata annunciata ufficialmente tramite i canali della casa editrice.

C’è una grande novità: Rayna: La Regina Bastarda è ora disponibile anche in edizione italiana su VERKAMI, pubblicata da Leviathan Labs Italia. Grazie al supporto ricevuto durante la campagna Verkami, da oggi i lettori italiani possono scegliere la propria edizione e sostenere direttamente la pubblicazione di questa straordinaria opera fantasy. Chi è Rayna?. In un mondo dominato dalla guerra, dall’ambizione e dal tradimento, Rayna è una giovane donna costretta a lottare per conquistare il proprio destino. Considerata una bastarda e privata di ciò che le spetterebbe di diritto, dovrà affrontare re, mercenari e antiche minacce in un viaggio che metterà alla prova il suo coraggio e cambierà per sempre il futuro del suo regno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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